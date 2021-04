Covid-19, aggiornamento della regione Campania sulle vaccinazioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 7 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 704.105 cittadini. Di questi 268.422 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 972.527 NB. In riferimento alla card allegata, si ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati varia dunque in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delleinaggiornati alle ore 12 del 7 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 704.105 cittadini. Di questi 268.422 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 972.527 NB. In riferimento alla card allegata, si ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati varia dunque in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

