Covid | 13 708 nuovi casi con 339 939 tamponi e altri 627 decessi - Il tasso di positività scende al 4%

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 13.708 nuovi casi con 339.939 tamponi e altri 627 decessi #coronavirus - TelevideoRai101 : Covid,13.708 nuovi casi, 627 le vittime - blogLinkes : Covid: 13.708 positivi, 627 vittime. Quasi 340 mila tamponi - SecchiElias : #RT @notiziae: #Covid, +13.708 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +627 #morti, +20.927 #guariti. #Tamponi:… - SamanthaBizzoni : RT @SkyTG24: I dati del bollettino di oggi: 13.708 casi su 339.939 tamponi e 627 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 708

Genova " Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati riscontrati 13.nuovi casi di contagio da coronavirus su 339.939 tamponi effettuati, e 627 decessi. E' quanto ...IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA ...In Italia ci sono 13.nuovi casi di coronavirus a fronte di 339.939 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 7.767 con 112.962 test). Il tasso di positività è del 4%, in calo del 2,9% ...Sono 13.708 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +7.767, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.700.393 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi ...Drammatico invece il dato delle vittime, sono ben 627 in un giorno. Migliorano i numeri negli ospedali: in terapia intensiva si trovano 3.683 pazienti, 60 in meno rispetto a ieri con 276 nuovi ingress ...