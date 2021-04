(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Undiper i cittadini dellaintenzionati a ricevere il vaccino. È quanto fa sapere in una nota il delegato alla Sanità della Costa d’Amalfi, Andrea Reale. “In attuazione delle recenti direttive del commissario straordinario generale Figliuolo, considerato che presso il centro vaccinale di Maiori residua, al termine di ciascun turno, un esiguo numero di dosi non somministrate, che andrebbero sprecate se non inoculate entro poche ore, si invitano tutti coloro che sono interessati a ricevere il vaccino Astra-Zeneca a contattare il Centro Operativo del proprio Comune di residenza per essere inseriti nell’appositodi riservisti“, spiega il ...

Advertising

repubblica : Il drone sulla costiera Amalfitana: nessun assembramento, ma la vista è uno spettacolo - anteprima24 : ** Costiera Amalfitana, elenco '#Riservisti' per #AstraZeneca: ecco chi può aderire ** - bethfuckoff : C'è un posto tra le montagne di casa mia che, se hai abbastanza fiato da salire fino in cima, ti mostra il mare e l… - carlopassera : RT @identitagolose: Francesco Sodano e la sua Cucinanuova. Tra frollature estreme del pescato, sostenibilità e mille idee brillanti Lo chef… - simy90sc_simona : @CiccolaMariella Si invece di arrivare a Cava dei Tirreni siamo arrivate sulla costiera amalfitana a Vietri sul mare -

Ultime Notizie dalla rete : Costiera Amalfitana

Il problema del dissesto idrogeologico non è di certo una novità e ladeve lavorare per cercare di affrontarlo e risolverlo. I lavori, per un valore complessivo di circa 96mila ...Con lo slogan "MAIORI CHIAMA CHI AMA MAIORI" il Comitato chiama tutti i cittadini, i rappresentanti politici, gli enti e le associazioni che hanno a cuore la tutela dellae una ...La lista di “riservisti del vaccino” è un elenco di persone residenti in zona che esprimono la volontà di ottenere il vaccino nel caso in cui si verificassero dei rifiuti ...In Costiera Amalfitana, coloro che sono intenzionati a ricevere il vaccino AstraZeneca, possono contattare il Centro Operativo del proprio Comune di residenza per essere iscritti all’elenco dei ...