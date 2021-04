Cortesie per gli ospiti: Teresa e Manuel vs Pasquale e Alberto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Martedì 6 aprile 2021 è andata in onda la settima puntata della quattordicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Teresa e Manuel vs Pasquale e Alberto La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Teresa e Manuel con un menù dal titolo “Davide contro Golia”, e Pasquale e Alberto con un menù intitolato “Il Giardino degli Invincibili”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Pasquale e Alberto con il punteggio di 30-27. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Martedì 6 aprile 2021 è andata in onda la settima puntata della quattordicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacon un menù dal titolo “Davide contro Golia”, econ un menù intitolato “Il Giardino degli Invincibili”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 30-27.per gli– Streaming first appeared ...

