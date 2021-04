Coronavirus, oggi la valutazione dell’Ema su AstraZeneca e i casi di trombosi. Mattarella ha ricevuto la seconda dose del vaccino. Palermo in zona rossa. Figliuolo: “In arrivo 1,5 milioni di dosi di Pfizer” – LIVE (Di mercoledì 7 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 7.57 – AstraZeneca e i casi di trombosi, si attende la valutazione dell’Ema. Si valuta lo stop sotto i 65 anni 18.15 – Figliuolo: “In arrivo 1,5 milioni di vaccini Pfizer” Nelle prossime ore in Italia sono attese 1,5 milioni di dosi del vaccino Pfizer. L’annuncio è stato dato dal commissario Figliuolo. Subito dopo inizierà la distribuzione. 18.00 – Palermo in ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 7.57 –e idi, si attende la. Si valuta lo stop sotto i 65 anni 18.15 –: “In1,5di vaccini” Nelle prossime ore in Italia sono attese 1,5didel. L’annuncio è stato dato dal commissario. Subito dopo inizierà la distribuzione. 18.00 –in ...

