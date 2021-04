Coronavirus Italia oggi: il bollettino Covid del 7 aprile. Contagi dalle Regioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una giornata ancora nel segno della questione Astrazeneca , con la valutazione dell' Ema , sulla presunta relazione tra il vaccino e i rari casi di trombosi. Nel pomeriggio anche il bollettino del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una giornata ancora nel segno della questione Astrazeneca , con la valutazione dell' Ema , sulla presunta relazione tra il vaccino e i rari casi di trombosi. Nel pomeriggio anche ildel ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in tutta Italia protesta ambulanti: 'Fateci riaprire' #coronavirusitalia - Corriere : In Brasile nuovo record di morti per Covid: 4.195 decessi in 24 ore - fanpage : AstraZeneca comunica un nuovo taglio nelle forniture di dosi di vaccino attese per il 14 aprile in Italia. - MPerardi : Ve la prendete con #Erdogan perchè non concede la sedia alla vostra carceriera #VonDerLeyen Siete geniali. Un qual… - okwlor : RT @BracaliM: #ristori che non arrivano, lotta al #coronavirus fallimentare, caos #vaccini, per Pasqua tutta Italia in #zonarossa, il #Gove… -