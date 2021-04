Coronavirus | in Veneto 67 decessi nelle ultime 24 ore Zaia sul caos AstraZeneca | «Rischiamo il tilt sulle vaccinazioni»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Raddoppiano i nuovi casi diin24 ore sono stati registrati +1.111 nuovi casi (ieri erano 507) individuati a fronte di 43.966 tamponi (ieri 9.888), con un tasso di incidenza del 2,53% (ieri al 5,13%). Il numero degli attualmente positivi nella regione si attesta a 35.537 persone, in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 36.986. Iregistrati24 ore sono invece +67 (ieri 15), per un totale di 10.837 vittime Covid dall’inizio del monitoraggio della pandemia. Ancora in aumento la pressione ospedaliera. Il numero complessivo dei ricoverati è pari a 2.298 (+11, ieri erano 2.287), di cui 1.975 in area non critica (+8 rispetto a ieri, quando erano 1.972) e 323 nei reparti di terapia intensiva (+8 rispetto al giorno ...