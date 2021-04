Coronavirus, in Lombardia 109 vittime nelle ultime 24 ore. Sono 46 i nuovi ingressi in terapia intensiva (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il bollettino del 7 aprile Dopo il calo degli ultimi giorni, torna a crescere il numero dei nuovi casi da Coronavirus in Lombardia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione, i contagi rilevati nelle ultime 24 ore Sono stati 2.569, ieri 841. Un dato che arriva a fronte di 46.718 tamponi analizzati, ieri 10.467. Il tasso di positività è quindi del 5.50%. Il numero delle vittime è invece di 109 (ieri 53), per un totale di 31.373 decessi dall’inizio dell’emergenza. La situazione negli ospedali vede 6.595 persone ricoverate con sintomi. In terapia intensiva si trovano invece 834 persone. Mentre gli ingressi giornalieri nelle unità intensive Sono stati 46. Il numero delle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il bollettino del 7 aprile Dopo il calo degli ultimi giorni, torna a crescere il numero deicasi dain. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione, i contagi rilevati24 orestati 2.569, ieri 841. Un dato che arriva a fronte di 46.718 tamponi analizzati, ieri 10.467. Il tasso di positività è quindi del 5.50%. Il numero delleè invece di 109 (ieri 53), per un totale di 31.373 decessi dall’inizio dell’emergenza. La situazione negli ospedali vede 6.595 persone ricoverate con sintomi. Insi trovano invece 834 persone. Mentre gligiornalieriunità intensivestati 46. Il numero delle ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il generale Figliuolo: in Lombardia non va tutto bene #Coronavirusitalia - RegLombardia : #LNews Diminuiscono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-120).… - RegLombardia : #LNews A fronte di 56.747 tamponi effettuati, sono 3.943 i nuovi positivi (6,9%). I guariti/dimessi sono 4.510. ??… - tuttoatalanta : Coronavirus, i casi regione per regione al 7/04: Lombardia con più casi in Italia - tuttoatalanta : ANTEPRIMA ESCLUSIVA - Il Bollettino della Lombardia al 7/04: +2.569 nuovi casi in 24h -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Covid Lombardia, oggi 2.569 contagi e 109 morti: bollettino I dati del 7 aprile, la tabella con le news Sono 2.569 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 7 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 109 morti. I dimessi o guariti sono stati 3.866. Tra le province con un numero maggiore di ...

Covid Italia, oggi 13.708 contagi e 627 morti: bollettino 7 aprile In Lombardia oltre 2.500 nuovi casi, Piemonte sopra quota 1.400. In Campania più di 1.300 contagi, Lazio sopra i 1000. A Roma 500 nuovi positivi Sono 13.708 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 ...

Coronavirus Italia, il bollettino del 7 aprile: schizzano in alto i decessi: 627 Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 7 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 13.708 (ieri 7.767) per complessivi ...

Covid: 13.708 nuovi contagi e 627 morti, positività al 4% AGI - Sono 13.708 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore ... La regione che oggi registra il maggior incremento di casi positivi è Lombardia con +2.569, seguita dal Piemonte ...

I dati del 7 aprile, la tabella con le news Sono 2.569 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino di oggi, 7 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 109 morti. I dimessi o guariti sono stati 3.866. Tra le province con un numero maggiore di ...Inoltre 2.500 nuovi casi, Piemonte sopra quota 1.400. In Campania più di 1.300 contagi, Lazio sopra i 1000. A Roma 500 nuovi positivi Sono 13.708 i contagi dain Italia oggi, 7 ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 7 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 13.708 (ieri 7.767) per complessivi ...AGI - Sono 13.708 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore ... La regione che oggi registra il maggior incremento di casi positivi è Lombardia con +2.569, seguita dal Piemonte ...