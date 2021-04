Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti (Di mercoledì 7 aprile 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 7 aprile. Aumentano le vittime: più di 600 come a gennaio, ma ci sono decessi pregressi Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 7. Aumentano le vittime: più di 600 come a gennaio, ma ci sono decessi pregressi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti Sono 13.708 i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 3.700.393 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 627 , per un totale di 112.374 ...

Coronavirus: 13.708 nuovi casi con 339.939 tamponi e 627 vittime La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I dati di oggi sulla pandemia in Italia, forniti dal ... Toscana, 937 nuovi casi e 41 decessi In Toscana sono 204.347 i casi di positività al Coronavirus, ...

Franco: “Il G20 ha chiesto al Fmi di aumentare le riserve di 650 miliardi contro la crisi” Nel suo Fiscal Monitor il Fondo invita “le autorità politiche a considerare un contributo temporaneo per la ripresa dal Covid-19, imposto su redditi alti o grandi patrimoni”. L'obiettivo è ...

Covid, 13.708 casi e 627 morti Covid Italia, il bollettino di oggi 7 aprile 2021. Sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

