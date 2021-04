Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 aprile: 627 decessi (Di mercoledì 7 aprile 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, mercoledì 7 aprile 2021, registrano 13.708 casi e 627 vittime. In aumento rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 547.837 con un decremento di -7.868 casi. 221 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 20.927 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e sopra i 29mila il totale dei ricoverati, oggi è di 29.316 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, mercoledì 72021, registrano 13.708 casi e 627 vittime. In aumento rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei. Tasso di positività al 4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 547.837 con un decremento di -7.868 casi. 221 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 20.927 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e sopra i 29mila il totale dei ricoverati, oggi è di 29.316 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in tutta Italia protesta ambulanti: 'Fateci riaprire' #coronavirusitalia - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 11.634.253 Di cui prime dosi: 8.041.030 Di c… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti - luporav : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 13.708 nuovi casi su 339.939 tamponi e 627 morti per Covid: i dati di mercoledì… - AnnaMariaCastel : RT @Pat43186678: @AnnaMariaCastel QUESTA É LA CARNEFICINA PASQUALE ORGANIZZATA DALLO STATO ITALIANO , -