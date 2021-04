Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 aprile: 13.708 nuovi casi, i morti sono 627 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 13.708 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 7.767. Aumentano i tamponi effettuati: 339.939, contro i 112.962 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4% (ieri era al 6,9%). sono 627 i morti, 60 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 aprile (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.569, poi il Piemonte con 1.464 e la Campania con 1.358. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime 24 orestati 13.708 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 7.767. Aumentano i tamponi effettuati: 339.939, contro i 112.962 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4% (ieri era al 6,9%).627 i, 60 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 7(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.569, poi il Piemonte con 1.464 e la Campania con 1.358. I pazienti ricoverati in terapia intensiva...

