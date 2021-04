Coronavirus, in Germania è allarme ricoveri: si valuta un nuovo lockdown. In Brasile 4.195 morti in 24 ore, mai così tanti da inizio pandemia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Germania EPA/FRIEDEMANN VOGEL La Germania valuta un nuovo lockdown a causa dell’impennata dei ricoveri «Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapia intensiva per Covid cresce troppo velocemente. Un lockdown breve sarebbe auspicabile». A dirlo è in conferenza stampa a Berlino è Steffen Seibert, portavoce della cancelliera Angela Merkel. «Ieri – ha aggiunto Seibert – il ministro della Sanità ha spiegato che il numero dei pazienti in terapia intensiva è aumentato del 5% in un giorno. Questo mostra che il sistema sanitario rischia di finire sotto pressione». Quanto alle possibili misure per arginare i contagi e le ospedalizzazioni Seibert ha riferito che sono in corso dei colloqui tra Governo, autorità sanitarie e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021)EPA/FRIEDEMANN VOGEL Launa causa dell’impennata dei«Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapia intensiva per Covid cresce troppo velocemente. Unbreve sarebbe auspicabile». A dirlo è in conferenza stampa a Berlino è Steffen Seibert, portavoce della cancelliera Angela Merkel. «Ieri – ha aggiunto Seibert – il ministro della Sanità ha spiegato che il numero dei pazienti in terapia intensiva è aumentato del 5% in un giorno. Questo mostra che il sistema sanitario rischia di finire sotto pressione». Quanto alle possibili misure per arginare i contagi e le ospedalizzazioni Seibert ha riferito che sono in corso dei colloqui tra Governo, autorità sanitarie e ...

Advertising

fanpage : Per la Germania si prospetta un nuovo lockdown. - mocettast : RT @fanpage: Per la Germania si prospetta un nuovo lockdown. - RosPalumbo71 : RT @fanpage: Per la Germania si prospetta un nuovo lockdown. - robertopontillo : RT @fanpage: Per la Germania si prospetta un nuovo lockdown. - vagabonham : RT @fanpage: Per la Germania si prospetta un nuovo lockdown. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Vaccino AstraZeneca, Burioni: "Da multinazionale silenzio che non approvo" AstraZeneca tace sul vaccino contro il Coronavirus? "Fino a quando loro rimarranno in silenzio, rimarrò in silenzio anche io. Non parlerò ... nel momento in cui la Germania ha bloccato il suo vaccino, ...

In Germania Angela Merkel d'accordo su un lockdown breve ma duro La cancelliera tedesca Angela Merkel sosiene la richiesta per un lockdown breve ma duro per ridurre i contagi da coronavirus. Lo ha riferito la viceportavoce del governo tedesco Ulrike Demmer. 'Qualsiasi richiesta per un lockdown breve e uniforme è giusta', ha detto Demmer perché 'dobbiamo stabilizzare l'...

Covid Germania, oggi 9.677 contagi e 298 decessi: i dati Adnkronos Coronavirus, ipotesi lockdown in Germania: “Troppi in terapia intensiva”, parla Demmer In Germania si pensa ad un lockdown: la portavoce di Angela Merkel, Ulrike Demmer, ha annunciato le ultime riguardo l'emergenza Coronavirus.

Germania registra peggior deficit in 30 anni a causa pandemia - Ufficio Statistico BERLINO (Reuters) - Il deficit del settore pubblico in Germania raggiunge i 189,2 miliardi di euro nel 2020 a causa della pandemia, il primo deficit dal 2013 e il più alto disavanzo di bilancio dalla ...

AstraZeneca tace sul vaccino contro il? "Fino a quando loro rimarranno in silenzio, rimarrò in silenzio anche io. Non parlerò ... nel momento in cui laha bloccato il suo vaccino, ...La cancelliera tedesca Angela Merkel sosiene la richiesta per un lockdown breve ma duro per ridurre i contagi da. Lo ha riferito la viceportavoce del governo tedesco Ulrike Demmer. 'Qualsiasi richiesta per un lockdown breve e uniforme è giusta', ha detto Demmer perché 'dobbiamo stabilizzare l'...In Germania si pensa ad un lockdown: la portavoce di Angela Merkel, Ulrike Demmer, ha annunciato le ultime riguardo l'emergenza Coronavirus.BERLINO (Reuters) - Il deficit del settore pubblico in Germania raggiunge i 189,2 miliardi di euro nel 2020 a causa della pandemia, il primo deficit dal 2013 e il più alto disavanzo di bilancio dalla ...