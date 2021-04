Coronavirus in Campania | i dati del 6 aprile | 1 358 nuovi positivi e 2 087 guariti

Advertising

La Repubblica

Sono 1.358 i nuovi casi diemersi nelle ultime 24 ore indall'analisi di 14.520 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi risultati positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,...Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi dain: oggi il virus fa registrare 1.358 positivi su 14.520 tamponi molecolari esaminati , 512 in più di ieri con 8.015 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è ...«L’emergenza da Covid-19 ci ha mostrato con chiarezza che bisogna andare oltre l’attuale organizzazione dell’offerta scolastica per diminuire le diseguaglianze», dice il Portavoce del Forum del Terzo ...«Negli ultimi cinque anni il tasso di occupazione in Campania ha risalito la china recuperando in ... che ha aggiunto «considerando il persistere della crisi da Covid-19, la resilienza e ripresa ...