Coronavirus | in Brasile 4 195 morti in 24 ore | mai così tanti Negli Usa l’80% del personale scolastico ha ricevuto una dose di vaccino

(Di mercoledì 7 aprile 2021)EPA/Raphael Alves Oltre 4 mila decessi innelle ultime 24 ore, maiNelle ultime 24 ore ilha registrato un nuovo drammatico record di decessi per. Stando ai dati riferiti il Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass) nell’ultimo giorno sono stati registrati 4.195 vittime e 86.979 nuovi casi di positività al virus. Nel Paese non erano mai stati segnalati più di 4mila decessi nell’arco di 24 ore. Quest’ultimo dato fasalire a 336.947 il numero di vittime Covid da inizio emergenza, a fronte di 13.100.580 casi accertati dall’inizio della pandemia. Il, su scala mondiale, è il secondo Paese al mondo con maggior numero di decessi Covid, dopo gli Stati Uniti. April 6, 2021 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brasile

...sia risultato positivo al, ha deciso comunque di lasciare la sua abitazione per portare la madre a fare la spesa, senza rispettare il protocollo anti - Covid previsto in. Come ...Il 33enne brasiliano, recentemente risultato positivo alper la seconda volta, ne ha combinata una bella grossa. Ha preso l auto per accompagnare la madre a fare la spesa al supermercato di San Paolo ma nell uscita del parcheggio ha investito un ...San Paolo, 7 apr. (askanews) - Il Brasile ha registrato per la prima ... già da settimane a causa della sua risposta al Covid-19. Le opposizioni chiedono le sue dimissioni, ma lui va avanti ...Emanuela Armeli vive a Palermo ed è la giovane e combattiva mamma di tre bambini. Uno di loro, Elia (cinque anni), è un disabile grave.