Coronavirus | il bollettino aggiornato al 7 aprile 2021

Come di consueto la protezione civile ha diramato i dati relativi all'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. I dati aggiornati Il bollettino odierno in merito all'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia non presenta dati confortanti. Oggi, al 7 aprile 2021 si registrano 13.708 nuovi contagiati (incremento di ben 5.941 rispetto alla giornata di ieri). Notizia per nulla rincuorante sul fronte dei decessi, poiché oggi sono 627 gli italiani che, purtroppo non ce l'hanno fatta (se ne registrano 206 in più rispetto a ieri). Sul fronte dei guariti oggi il dato è pari a 20.927 (sono ben 806 in meno rispetto alla giornata di ieri). Risulta a dir poco alleggerita la situazione ospedaliera in Italia. Le terapie intensive occupate nella giornata odierna diminuiscono di -60 unità (53 in ...

