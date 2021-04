Coronavirus, i dati del 7 aprile: +160 nuovi positivi a Monza e Brianza, 109 decessi in Lombardia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il bollettino della Regione di mercoledì 7 aprile 2021: +160 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono +2.569 in Lombardia con 46.718 tamponi effettuati e un rapporto di positività del 5,4%. I decessi sono 109 (17 in Brianza). Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il bollettino della Regione di mercoledì 72021:e in, sono +2.569 incon 46.718 tamponi effettuati e un rapporto dità del 5,4%. Isono 109 (17 in).

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - rtl1025 : ?? Sono 13.708 i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… - RaiNews : In Brasile per la prima volte più di 4.000 decessi in un giorno #COVID19 #Brasil - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio ott… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La line… -