Coronavirus, ecco le indicazioni della terza ondata (Di mercoledì 7 aprile 2021) I dati della terza ondata del Coronavirus si stanno facendo notare per una sostanziale differenza rispetto alla seconda. La curva dei contagi in queste ultime settimane si sta mantenendo molto più bassa rispetto a quella registrata nel mese di novembre. L'attuale situazione potrebbe far pensare ad un'estate più serena. L'andamento della terza ondata Il Coronavirus InsideOver.

