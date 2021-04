Coronavirus, 13.708 nuovi contagi e 627 morti. L’incidenza crolla al 4% e calano i ricoverati (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 13.708 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia a fronte di 339.939 tamponi processati, compresi 170.767 test antigenici rapidi. L’incidenza, quindi, cala al 4%. Ma come avvenuto anche nelle precedenti ondate, dopo le settimane in cui la curva sale, seguita da quelle durante le quali si riempiono i reparti, adesso è il momento dell’incremento dei decessi: in un giorno sono state 627 le vittime del Covid. La pressione sugli ospedali fa invece segnare un minimo di arresto, con 21 ricoverati con sintomi in meno rispetto a martedì e 60 posti in terapia intensiva liberi in più. Scostamenti minimi, se paragonati al numero totale delle persone che necessitano di assistenza nei reparti a causa del virus, ma comunque il segnale di un sostanziale arresto della progressione. Dall’inizio della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 13.708 icasi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia a fronte di 339.939 tamponi processati, compresi 170.767 test antigenici rapidi., quindi, cala al 4%. Ma come avvenuto anche nelle precedenti ondate, dopo le settimane in cui la curva sale, seguita da quelle durante le quali si riempiono i reparti, adesso è il momento dell’incremento dei decessi: in un giorno sono state 627 le vittime del Covid. La pressione sugli ospedali fa invece segnare un minimo di arresto, con 21con sintomi in meno rispetto a martedì e 60 posti in terapia intensiva liberi in più. Scostamenti minimi, se paragonati al numero totale delle persone che necessitano di assistenza nei reparti a causa del virus, ma comunque il segnale di un sostanziale arresto della progressione. Dall’inizio della ...

