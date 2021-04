Coronavirus | 13 708 nuovi casi e 627 decessi in 24 ore

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere idiin Italia. Dai 7.767 di ieri si passa ai 13.708 di oggi, a fronte di 339.939 tamponi processati, questo fa crollare il tasso di positività al 4%. Aumentano i, 627 in 24 ore. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i guariti sono 20.927, calano gli attuali positivi di 7.868 unità attestandosi nel complesso a 545.837.Anche se lievemente, si allenta la pressione negli ospedali. I ricoverati con sintomi sono 29.316 (-21), più significativo il calo nelle terapie intensive, dove complessivamente si trovano 3.683 (-60) con 276ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 514.838 persone. Per quanto riguarda le regioni, l’incremento maggiore dipositivi si registra in Lombardia (2.569), seguita da Piemonte (1.464) e dalla ...

Sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute annunciati mercoledì 7 aprile. Martedì erano stati 7.767 ma ora i tamponi sono ...