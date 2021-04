Convocati dalla Regione per il vaccino ma l'ospedale milanese non lo sa (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Nuova disfunzione nella 'macchina' delle vaccinazioni lombarda. Alcuni docenti, una ventina stando a quanto appreso dall'AGi, cinque secondo quanto precisato in seguito da fonti regionali, sono stati Convocati per ricevere il siero stamattina all'ospedale di Magenta (Milano) ma i sanitari non erano stati informati dell'appuntamento per il vaccino. La 'chiamata' era avvenuta tramite un sms della Regione Lombardia. "Siamo tutti allibiti, nessuno all'ospedale sapeva nulla dei vaccini che ci avrebbero dovuto somministrare", è la testimonianza di uno degli insegnanti". I responsabili dell'ospedale hanno fotografato i messaggi e le comunicazioni ricevute dalla Regione per cercare di ricostruire l'accaduto e poi hanno vaccinato le persone. ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Nuova disfunzione nella 'macchina' delle vaccinazioni lombarda. Alcuni docenti, una ventina stando a quanto appreso dall'AGi, cinque secondo quanto precisato in seguito da fonti regionali, sono statiper ricevere il siero stamattina all'di Magenta (Milano) ma i sanitari non erano stati informati dell'appuntamento per il. La 'chiamata' era avvenuta tramite un sms dellaLombardia. "Siamo tutti allibiti, nessuno all'sapeva nulla dei vaccini che ci avrebbero dovuto somministrare", è la testimonianza di uno degli insegnanti". I responsabili dell'hanno fotografato i messaggi e le comunicazioni ricevuteper cercare di ricostruire l'accaduto e poi hanno vaccinato le persone. ...

