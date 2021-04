Consiglio Regionale, imminenti dimissioni Buschini da presidenza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Mauro Buschini, sta per rassegnare le dimissioni dal suo incarico. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, la decisione dell’esponente del Pd e’ conseguenza della vicenda delle 24 assunzioni da un concorso del Comune di Allumiere avallate a dicembre dall’ufficio di presidenza della Pisana: a beneficiarne sono state diverse persone vicine a consiglieri regionali di Pd, M5S e Lega. Una comunicazione nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare l’addio di Buschini dalla presidenza del Consiglio Regionale. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Il presidente deldel Lazio, Mauro, sta per rassegnare ledal suo incarico. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, la decisione dell’esponente del Pd e’ conseguenza della vicenda delle 24 assunzioni da un concorso del Comune di Allumiere avallate a dicembre dall’ufficio didella Pisana: a beneficiarne sono state diverse persone vicine a consiglieri regionali di Pd, M5S e Lega. Una comunicazione nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare l’addio didalladel

