Consiglio di Stato, annullata la chiusura dell'Ospedale San Giacomo di Roma (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – La chiusura dell'Ospedale San Giacomo di Roma è illegittima in quanto sull'immobile vi è un vincolo di destinazione imposto alla fine del 1500 dal Cardinale Antonio Maria Salviati. È quanto ha deciso il Consiglio di Stato annullando, con sentenza pubblicata in data odierna, la decisione della Regione Lazio di chiusura dell'Ospedale San Giacomo. Una sentenza che accoglie le ragioni di Oliva Salviati, discendente del Cardinale che nel 1593 dono` alla citta` di Roma l'immobile sede dell'Ospedale San Giacomo, vincolandolo per testamento alla destinazione ospedaliera. Il ricorso, patrocinato dall'avvocato Isabella Maria Stoppani, si e` basato sull'illegittimita` della ...

