Confindustria Brindisi | Gabriele Menotti Lippolis nuovo presidente fino al 2025

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021), 7 apr. (Labitalia) - Fare in modo che la provincia dipossa cogliere le sfide della transizione energetica con individuazione di una nuova filiera produttiva, avere un ruolo chiave nel lancio del progetto di una 'Puglia hydrogen valley' diventando anche la Silicon Valley delle rinnovabili; questo percorso passa prima attraverso le autorizzazioni ministeriali per le turbogas a Cerano (Novara) e una più sostenibile mobilità su gomma e per mare con gas naturale liquefatto. Sono queste alcune delle priorità deldi, eletto oggi dall'assemblea generale per il quadriennio 2021-. Un programma molto articolato quello di ...