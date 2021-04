Advertising

ilnautilus : Confindustria Brindisi: Gabriele Menotti Lippolis nuovo Presidente fino al 2025. Lippolis sarà anche responsabile e… - antennasud_13 : Brindisi | Confindustria, Lippolis presidente - BrindisiSette : Gabriele Menotti Lippolis nuovo presidente Confindustria Brindisi - antennasud_13 : Brindisi | Menotti Lippolis è il nuovo presidente di Confindustria - Brundisiumnet : Confindustria Brindisi: domani l'assemblea generale per il rinnova della presidenza - -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Brindisi

Lo ha detto il presidente diCarlo Bonomi intervenendo all'Assemblea di, dove ha parlato anche del piano vaccinale: "Non posso che ringraziare le imprese del ...- Gabriele Lippolis Menotti è il nuovo presidente diper il quadriennio 2021 - 2025. L'elezione è avvenuta stamattina (mercoledì 7 aprile) durante l'assemblea dell'associazione degli imprenditori. Già presidente dei giovani di ...Brindisi, 7 apr. (Labitalia) - Fare in modo che la provincia di Brindisi possa cogliere le sfide della transizione energetica con individuazione di una nuova filiera produttiva, avere un ruolo chiave ...Sono queste alcune delle priorità del nuovo presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, eletto oggi dall’Assemblea Generale, in votazione per il quadriennio 2021-2025. Un programma ...