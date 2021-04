Conferenza stampa Ten Hag: «Roma? Firmerei per fare come contro la Juve» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: le sue dichiarazioni Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. STEKELENBURG E INFORTUNATI AJAX – «Non è un problema che lo terrà fermo nel lungo termine, ma dobbiamo ancora capire se domani potrà giocare o meno. Questo pomeriggio vogliamo farlo allenare. Vediamo di ora in ora come andranno le cose. Schuurs ha problemi al ginocchio e su di lui c’è un punto interrogativo. Sean Klaiber è diventato padre. Anche Blind e Mazraoui non sono in forma e non ci saranno. Non mi romperò la testa perché comunque ho 16-17 giocatori buoni da utilizzare. Abbiamo continuato a vincere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, è intervenuto inalla vigilia della garala: le sue dichiarazioni Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato inalla vigilia della garala. STEKELENBURG E INFORTUNATI AJAX – «Non è un problema che lo terrà fermo nel lungo termine, ma dobbiamo ancora capire se domani potrà giocare o meno. Questo pomeriggio vogliamo farlo allenare. Vediamo di ora in oraandranno le cose. Schuurs ha problemi al ginocchio e su di lui c’è un punto interrogativo. Sean Klaiber è diventato padre. Anche Blind e Mazraoui non sono in forma e non ci saranno. Non mi romperò la testa perché comunque ho 16-17 giocatori buoni da utilizzare. Abbiamo continuato a vincere ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Vaccino AstraZeneca e il rischio trombosi: conferenza stampa nel pomeriggio. Verso sospensione under 55 Nel pomeriggio, alle ore 16, l'Agenzia europea per i medicinali terrà una conferenza stampa sulle conclusioni della revisione del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) ...

Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 8 aprile - conferenza stampa di presentazione del 'Progetto OncoHome: le cure domiciliari per i pazienti con tumore metastatico', organizzato dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT), Ospedale San ...

INVITO CONFERENZA STAMPA (PIOMBINO 8 APRILE 2021) Azienda Usl Toscana nord ovest Regionali Calabria, Gallo: "Candidato presidente? È Roberto Occhiuto" "Credo che la candidatura spetti a Forza Italia ed abbiamo già definito il nome che è quello di Roberto Occhiuto , capogruppo del partito alla Camera". È ...

