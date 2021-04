Concorsopoli in Regione Lazio, si dimette il presidente del consiglio Buschini: “Assunzioni regolari ma lascio per trasparenza” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mauro Buschini si è dimesso da presidente del consiglio regionale del Lazio. Lo ha spiegato lo stesso esponente della maggioranza di Nicola Zingaretti, comunicando il suo passo indietro alla conferenza dei capigruppo alla Pisana. Il nome di Buschini era finito al centro di un’istruttoria portata avanti da Fratelli d’Italia e ribattezzata come “Concorsopoli” che sarà anche oggetto di una commissione d’inchiesta. Un bando per dipendenti pubblici del comune di Allumiere – 3.800 abitanti in provincia di Roma – dal cui elenco-idonei il consiglio regionale del Lazio e il comune di Guidonia hanno pescato 24 Assunzioni definitive. Queste hanno premiato, in gran parte, collaboratori fiduciari dei consiglieri regionali Pd (ma anche di Lega e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Maurosi è dimesso dadelregionale del. Lo ha spiegato lo stesso esponente della maggioranza di Nicola Zingaretti, comunicando il suo passo indietro alla conferenza dei capigruppo alla Pisana. Il nome diera finito al centro di un’istruttoria portata avanti da Fratelli d’Italia e ribattezzata come “” che sarà anche oggetto di una commissione d’inchiesta. Un bando per dipendenti pubblici del comune di Allumiere – 3.800 abitanti in provincia di Roma – dal cui elenco-idonei ilregionale dele il comune di Guidonia hanno pescato 24definitive. Queste hanno premiato, in gran parte, collaboratori fiduciari dei consiglieri regionali Pd (ma anche di Lega e ...

ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Concorsopoli in Regione Lazio, si dimette il presidente del consiglio Buschini: “Assunzioni regolari ma lascio per tra… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Concorsopoli in Regione Lazio, si dimette il presidente del consiglio Buschini: “Assunzioni regolari ma lascio per tra… - fattoquotidiano : Concorsopoli in Regione Lazio, si dimette il presidente del consiglio Buschini: “Assunzioni regolari ma lascio per… - CorriereCitta : Concorsopoli in regione Lazio, il segretario del Pd Mauro Buschini si dimette. Scandalo alla Pisana - Virus1979C : Tutta la storia della concorsopoli in Regione Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsopoli Regione Consiglio Lazio: il presidente Buschini verso le dimissioni? Nei giorni scorsi la tranquillità della Pisana è stata scossa dalla vicenda 'concorsopoli' ...del comune di Allumiere che nei mesi scorsi ha consentito l'assunzione a tempo indeterminato in regione ed ...

Scandalo concorsopoli, nel mirino l'assunzione del presidente Pd del Lazio Non solo la graduatoria di Allumiere da cui il Consiglio di presidenz a della Regione e il comune grillino di Guidonia hanno pescato 24 funzionari, tra cui una dozzina abbondante ...sulla Concorsopoli ...

Tutta la storia della concorsopoli in Regione Lazio RomaToday Concorsopoli in Regione Lazio, si dimette il presidente del consiglio Buschini: “Assunzioni regolari ma lascio per trasparenza” Mauro Buschini si è dimesso da presidente del Consiglio regionale del Lazio. Lo ha spiegato lo stesso esponente della maggioranza di Nicola Zingaretti, comunicando il suo passo indietro alla conferenz ...

Concorsopoli Pd alla Pisana, cade la prima testa: si dimette Mauro Buschini La Regione resta senza presidente del Consiglio ... arriva dopo l’infornata di assunzioni a tempo indeterminato formalizzata dal suo ufficio. La Concorsopoli che imbarazza i dem è partita a cavallo di ...

Nei giorni scorsi la tranquillità della Pisana è stata scossa dalla vicenda '' ...del comune di Allumiere che nei mesi scorsi ha consentito l'assunzione a tempo indeterminato ined ...Non solo la graduatoria di Allumiere da cui il Consiglio di presidenz a dellae il comune grillino di Guidonia hanno pescato 24 funzionari, tra cui una dozzina abbondante ...sulla...Mauro Buschini si è dimesso da presidente del Consiglio regionale del Lazio. Lo ha spiegato lo stesso esponente della maggioranza di Nicola Zingaretti, comunicando il suo passo indietro alla conferenz ...La Regione resta senza presidente del Consiglio ... arriva dopo l’infornata di assunzioni a tempo indeterminato formalizzata dal suo ufficio. La Concorsopoli che imbarazza i dem è partita a cavallo di ...