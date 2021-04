Concorsopoli in regione Lazio, il segretario del Pd Mauro Buschini si dimette. Scandalo alla Pisana (Di mercoledì 7 aprile 2021) Concorsopoli, Mauro Buschini si dimette. Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, ha rassegnato le proprie dimissioni. La decisione sarebbe stata presa ieri a seguito dell’incontro con alcuni esponenti del Pd e proprio per far luce sulla vicenda nota come Concorsopoli. Quest’ultima riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di 16 persone presso il Consiglio Regionale del Lazio. La storia è conosciuta, difatti e per eliminare ogni dubbio circa la legalità delle procedure, era stato lo stesso Buschini a proporre la commissione regionale permanente trasparenza. Le dimissioni di Buschini si inseriscono pertanto in un’ottica di maggiore imparzialità. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021)si. Il presidente del Consiglio regionale del, ha rassegnato le proprie dimissioni. La decisione sarebbe stata presa ieri a seguito dell’incontro con alcuni esponenti del Pd e proprio per far luce sulla vicenda nota come. Quest’ultima riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di 16 persone presso il Consiglio Regionale del. La storia è conosciuta, difatti e per eliminare ogni dubbio circa la legalità delle procedure, era stato lo stessoa proporre la commissione regionale permanente trasparenza. Le dimissioni disi inseriscono pertanto in un’ottica di maggiore imparzialità. su Il Corriere della Città.

