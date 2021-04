Concorso straordinario per il ruolo, accesso agli atti della prova: istruzioni Usr Sicilia (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'ufficio scolastico regionale della Sicilia ha pubblicato le istruzioni per i candidati che volessero accedere agli atti della prova sostenuta del Concorso straordinario scuola secondaria per l'immissione in ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'ufficio scolastico regionaleha pubblicato leper i candidati che volessero accederesostenuta delscuola secondaria per l'immissione in. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso straordinario per il ruolo, accesso agli atti della prova: istruzioni Usr Sicilia - USR_Sicilia : Istruzioni per l’accesso agli atti Prova scritta del Concorso Straordinario I e II grado 2020 - USR_Sicilia : Avviso Concorso straordinario per il ruolo I e II grado 2020. Pubblicazione esiti prove scritte - Classe di Concors… - orizzontescuola : Concorso straordinario per il ruolo, risultati prova scritta. AGGIORNATO con VENETO A040 - MrFox_86 : Spero che non si concretizzi questo scenario o in Italia davvero siamo ridicoli... -