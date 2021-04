**Comunali: Pd al lavoro, tra i dem c’è chi spera ancora in Zingaretti per Roma** (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – A Bologna la partita potrebbe chiudersi su Matteo Lepore. Su Napoli c’è ottimismo: “lì un tavolo di coalizione c’è” e al bivio restano due possibili candidature, Roberto Fico o Gaetano Manfredi. Per le altre due grandi città al voto in autunno, invece, la strada è ancora tutta in salita. Non solo Roma con il ‘nodo’ Raggi, ma anche a Torino le cose sono piuttosto complicate. Questo lo stato dell’arte sul dossier amministrative, spiega chi ci sta lavorando nel Pd. Lo schema di lavoro è quello di un’alleanza ampia di centrosinistra con i 5 Stelle ma, vedi Roma e Torino, la possibilità di una coalizione di questo tipo al momento non c’è e non è detto che riesca a realizzarsi. Sulla Capitale c’è lo scoglio Virginia Raggi a bloccare tutto, paradossalmente proprio nella regione governata da una giunta di centrosinistra allargata ai ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) – A Bologna la partita potrebbe chiudersi su Matteo Lepore. Su Napoli c’è ottimismo: “lì un tavolo di coalizione c’è” e al bivio restano due possibili candidature, Roberto Fico o Gaetano Manfredi. Per le altre due grandi città al voto in autunno, invece, la strada ètutta in salita. Non solo Roma con il ‘nodo’ Raggi, ma anche a Torino le cose sono piuttosto complicate. Questo lo stato dell’arte sul dossier amministrative, spiega chi ci sta lavorando nel Pd. Lo schema diè quello di un’alleanza ampia di centrosinistra con i 5 Stelle ma, vedi Roma e Torino, la possibilità di una coalizione di questo tipo al momento non c’è e non è detto che riesca a realizzarsi. Sulla Capitale c’è lo scoglio Virginia Raggi a bloccare tutto, paradossalmente proprio nella regione governata da una giunta di centrosinistra allargata ai ...

