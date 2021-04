**Comunali: Pd al lavoro, tra i dem c’è chi spera ancora in Zingaretti per Roma** (2) (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) – A Bologna si sta lavorando per chiudere su una candidatura tra i due aspiranti candidati, entrambi del Pd e entrambi assessori: Matteo Lepore e Alberto Aitini di Base Riformista. “Fare le primarie tra due esponenti del Pd sarebbe da evitare…”, è la valutazione. E l’impressione è che Lepore sarà il candidato. “E’ in gamba, una nuova generazione del Pd”. Se poi ci saranno altre candidature, le primarie per i dem restano la strada maestra. Vedi quella di Isabella Conti, sindaco Iv di San Lazzaro, nome rilanciato da Renzi nell’incontro ieri con Enrico Letta. “Chiunque è disposto ad allargare la coalizione è benvenuto. Le regole del Pd -avverte Francesco Boccia, responsabile Enti Locali della segreteria Letta- sono sempre le stesse: le primarie. I candidati saranno scelti dai territori e il Pd bolognese e regionale ha fatto un ottimo lavoro. Chi ha da fare ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Adnkronos) – A Bologna si sta lavorando per chiudere su una candidatura tra i due aspiranti candidati, entrambi del Pd e entrambi assessori: Matteo Lepore e Alberto Aitini di Base Riformista. “Fare le primarie tra due esponenti del Pd sarebbe da evitare…”, è la valutazione. E l’impressione è che Lepore sarà il candidato. “E’ in gamba, una nuova generazione del Pd”. Se poi ci saranno altre candidature, le primarie per i dem restano la strada maestra. Vedi quella di Isabella Conti, sindaco Iv di San Lazzaro, nome rilanciato da Renzi nell’incontro ieri con Enrico Letta. “Chiunque è disposto ad allargare la coalizione è benvenuto. Le regole del Pd -avverte Francesco Boccia, responsabile Enti Locali della segreteria Letta- sono sempre le stesse: le primarie. I candidati saranno scelti dai territori e il Pd bolognese e regionale ha fatto un ottimo. Chi ha da fare ...

zazoomblog : Comunali: Pd al lavoro tra i dem cè chi spera ancora in Zingaretti per Roma (2) - #Comunali: #lavoro #spera… - TV7Benevento : **Comunali: Pd al lavoro, tra i dem c'è chi spera ancora in Zingaretti per Roma** (2)... - Racchetta12 : Il nostro lavoro Di distribuzione continua questo pomeriggio presso i giardini comunali di Pieve a Presciano - OMeneghino : Consultazione pubblica sul lavoro dei dipendenti comunali - Off_Gutenberg : #officinegutenberg non è solo libri ed edizioni, ma anche lavoro negli spazi comunali di #piacenza, come a Spazio4,… -