Commercianti in piazza a Caserta: “Se non ripartiamo subito moriremo” (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Baristi, ristoratori, titolari di negozi di abbigliamento e scarpe, di salumerie, agenti di viaggio, fioristi, panificatori e venditori ambulanti: tutte le categorie del commercio aderenti a Confesercenti sono scese in piazza della Prefettura a Caserta, tramite i loro rappresentanti, per chiedere al Governo “di riaprire subito e tutti” e di avere “ristori più cospicui e veloci”. C’era anche il rappresentante degli ambulanti di Confcommercio, c’erano parrucchieri ed estetisti (qualificati come artigiani), che già ieri a Salerno hanno protestato con le saracinesche alzate per metà, e a dare il proprio sostegno è arrivato anche il direttore della Caritas Diocesana di Caserta, Don Antonello Giannotti, “Ci sono tante contraddizioni nelle norme governative – ha detto il sacerdote – e io sono tra ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Baristi, ristoratori, titolari di negozi di abbigliamento e scarpe, di salumerie, agenti di viaggio, fioristi, panificatori e venditori ambulanti: tutte le categorie del commercio aderenti a Confesercenti sono scese indella Prefettura a, tramite i loro rappresentanti, per chiedere al Governo “di riapriree tutti” e di avere “ristori più cospicui e veloci”. C’era anche il rappresentante degli ambulanti di Confcommercio, c’erano parrucchieri ed estetisti (qualificati come artigiani), che già ieri a Salerno hanno protestato con le saracinesche alzate per metà, e a dare il proprio sostegno è arrivato anche il direttore della Caritas Diocesana di, Don Antonello Giannotti, “Ci sono tante contraddizioni nelle norme governative – ha detto il sacerdote – e io sono tra ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ris… - repubblica : Napoli, croci in piazza Plebiscito per la protesta dei commercianti contro il lockdown - Corriere : Commercianti in piazza, rischio di escalation: «Distinguere i lavoratori da chi cavalca l’ira» - anteprima24 : ** Commercianti in piazza a ##Caserta: 'Se non ripartiamo subito moriremo' (VIDEO) ** - angelo_di_dio : @AngeloMellone @gasparripdl Veramente abbiamo visto solo i fascisti di Casapound. Le partite IVA, i piccoli imprend… -