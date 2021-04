(Di mercoledì 7 aprile 2021) La grande doppietta diregala la rivincita più bella al Psg contro il Bayern Monaco, battuto in Germania per 3 - 2. Nel neutro di Siviglia è ildi Tuchel ad imporsi per 2 - 0 contro il ...

Advertising

sportli26181512 : Commento Champions: Mbappé da favola! Il Chelsea vede la semifinale: Una straordinaria doppietta del fuoriclasse fr… - AleCat_91 : BAYERN MONACO - PSG 2-3: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - _SiGonfiaLaRete : Ko contro la #Juve, il commento della SSC #Napoli - apetrazzuolo : IL COMMENTO - SSC Napoli: 'Resta la consapevolezza di potersela giocare fino alla fine e contro tutti per la zona C… - sportli26181512 : Juve-Napoli 2-1: commento al risultato della partita: Cristiano Ronaldo e Dybala regalano lo spareggio Champions a… -

Ultime Notizie dalla rete : Commento Champions

Corriere dello Sport.it

Per Conceicao la strada verso la semifinale disi fa adesso davvero ...Se siamo più bravi, cattivi e cinici possiamo fare cinque/sei gol - ildel tecnico ai ... con questo atteggiamento saremmo ancora in". Sale la tensione Non è questo però decisamente ...Una rivincita più dolce non poteva esserci per il Psg. Sotto colpi di Mbappé (doppietta) e Marquinhos cade in casa il Bayern Monaco campione d’Europa nel remake della finale Champions di Lisbona di ...Finite le due partite valevoli per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il Porto, dopo aver eliminato la Juventus, se la vede con il Chelsea dell’ex Fiorentina Marcos Alonso. I londinesi ...