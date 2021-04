Come cambiano i colori delle regioni: Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia verso l’arancione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Più incerta la situazione nelle «rosse» Piemonte, Puglia e Toscana. Nel primo caso la discesa è costante ma più lenta. Nelle altre due regioni l’andamento è altalenante. E per ora siamo ancora sopra la soglia critica di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 aprile 2021) Più incerta la situazione nelle «rosse» Piemonte, Puglia e Toscana. Nel primo caso la discesa è costante ma più lenta. Nelle altre duel’andamento è altalenante. E per ora siamo ancora sopra la soglia critica di 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti

Advertising

tohr___ : Non tanto per quel che dice (i media sono sempre i media), ma per come cambiano le cose e i punti di vista... e la… - carmentpf : @Teresat73540673 Son le cortosioni acrobatiche di un capo dello stato e di una magistratura che la vuol capire come… - _fijitime : RT @silviaballestra: Il governo continua a pararsi dietro ai 'dati scientifici' ma i parametri li cambiano come gli pare e di scientifico n… - AlessioBrogini : Ci sono alcuni giocatori che ti cambiano la mentalitá dello spogliatoio. Magari non vincono perché scelgono una squ… - infoitsport : La Juve riabbraccia Dybala e Pirlo studia un doppio ruolo: come cambiano le gerarchie in attacco -