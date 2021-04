Colpita nave iraniana nel Mar Rosso. New York Times: “Israele ha rivendicato l’attacco con gli Usa” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 25 marzo era stata Colpita nel mar Arabico una nave israeliana e i sospetti erano caduti sull’Iran. Teheran aveva preso le distanze dalle accuse ma i conflitti tra i due Paesi tornano in primo piano dopo che una nave iraniana, all’alba di ieri, è stata Colpita da un’esplosione nel mar Rosso, forse da mine magnetiche israeliane, proprio mentre a Vienna stavano ripartendo i cruciali colloqui per il possibile ritorno degli Stati Uniti all’accordo sul nucleare del 2015. L’ultimo sospetto scontro a distanza tra la Repubblica islamica e lo Stato ebraico si consuma in uno dei momenti chiave per il futuro degli equilibri mediorientali, con l’amministrazione di Joe Biden che si dice pronta a tendere la mano a Teheran, riducendo le sanzioni. Dopo diverse ricostruzioni circolate su media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 25 marzo era statanel mar Arabico unaisraeliana e i sospetti erano caduti sull’Iran. Teheran aveva preso le distanze dalle accuse ma i conflitti tra i due Paesi tornano in primo piano dopo che una, all’alba di ieri, è statada un’esplosione nel mar, forse da mine magnetiche israeliane, proprio mentre a Vienna stavano ripartendo i cruciali colloqui per il possibile ritorno degli Stati Uniti all’accordo sul nucleare del 2015. L’ultimo sospetto scontro a distanza tra la Repubblica islamica e lo Stato ebraico si consuma in uno dei momenti chiave per il futuro degli equilibri mediorientali, con l’amministrazione di Joe Biden che si dice pronta a tendere la mano a Teheran, riducendo le sanzioni. Dopo diverse ricostruzioni circolate su media ...

Advertising

nigno11 : Colpita nave iraniana Saviz - RID Portale Difesa - RID_Difesa : Colpita nave iraniana Saviz - - RID_Difesa : RT @And_Mottola: #Iran colpito #mercantile #Saviz in navigazione nel Mar Rosso. La #nave è utilizzata come base operativa avanzata dalla #M… - akhetaton11 : RT @LorenzoZacchi: Una nave iraniana sarebbe stata colpita da un missile nel Mar Rosso, vicino alle coste dello #Yemen. Lo riporta il sito… - TorciaPolitica : RT @sicurezzaint: Un’imbarcazione militare iraniana, nota come Saviz, è stata attaccata nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen. Di… -