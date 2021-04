Colori regioni: quali possono passare da zona rossa a zona arancione? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Colori regioni: dopo il weekend di Pasqua e Pasquetta durante il quale tutta Italia si trovava in zona rossa, il paese è tornato al lockdown a diverse velocità. Sono solo 3 i territori posti nella fascia di rischio più alta che possono sperare nella “promozione” dalla prossima settimana. Colori regioni: lockdown sul modello natalizio anche a Pasqua e Pasquetta 2021 su tutta Italia, dopo le ultime feste è tornato il sistema a Colori ma nella versione senza zona gialla e zona bianca, le fasce di rischio più basse. Dopo il weekend, dunque, ben 9 regioni si trovavano ancora in zona ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 7 aprile 2021): dopo il weekend di Pasqua e Pasquetta durante il quale tutta Italia si trovava in, il paese è tornato al lockdown a diverse velocità. Sono solo 3 i territori posti nella fascia di rischio più alta chesperare nella “promozione” dalla prossima settimana.: lockdown sul modello natalizio anche a Pasqua e Pasquetta 2021 su tutta Italia, dopo le ultime feste è tornato il sistema ama nella versione senzagialla ebianca, le fasce di rischio più basse. Dopo il weekend, dunque, ben 9si trovavano ancora in...

Advertising

sole24ore : Come cambiano i colori delle regioni: Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli verso il ritorno in arancione… - LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'La scelta di fare questa enorme zona rossa a Pasqua è ipocrita, sono molto critico su questa deci… - infoitinterno : Covid, come cambiano i colori delle regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna verso l’arancione - abollis : RT @sole24ore: Come cambiano i colori delle regioni: Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli verso il ritorno in arancione - haelyn78 : RT @sole24ore: Come cambiano i colori delle regioni: Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli verso il ritorno in arancione -