(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’e le principali potenze mondiali ancora firmatarie dell’accordo sul nucleare del 2015 siincontrati per i, mentre si intensificano i tentativi di riportare gli USA nello storico accordo. Isitenuti negli hotel della capitale austriaca tra i rappresentati di, Cina, Russia, Germania, Francia e Regno Unito.

Advertising

periodicodaily : Colloqui di Vienna: Iran afferma che sono stati costruttivi #Vienna #Iran @Billa42_ - Billa42_ : Colloqui di Vienna: Iran afferma che sono stati costruttivi - jacoposcita : RT @gabriella_roux: Ieri, a Vienna, americani e iraniani sono tornati a parlarsi con la mediazione degli europei. Buona la prima. Cosa è su… - BriganContraria : RT @gabriella_roux: Ieri, a Vienna, americani e iraniani sono tornati a parlarsi con la mediazione degli europei. Buona la prima. Cosa è su… - gabriella_roux : Ieri, a Vienna, americani e iraniani sono tornati a parlarsi con la mediazione degli europei. Buona la prima. Cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Colloqui Vienna

(AsiaNews/Agenzie) - Le discussioni iniziate ieri a(Austria) sull'accordo nucleare iraniano ( Jcpoa ), le prime a coinvolgere - seppure in maniera indiretta - anche Teheran e Washington dall'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, sono state '...costruttivi", dicono iraniani e americani. "Un successo", ha twittato l'ambasciatore russo aMikhail Ukyanov, spiegando che "due gruppi a livello di esperti sono stati incaricati di ...Washington chiede lo stop immediato all’arricchimento delle riserve di uranio di Teheran, che dall’uscita degli Usa dall’accordo ha rimesso in azione le proprie centrifughe. Un tema su cui l’ala conse ...È ancora troppo presto per un faccia a faccia, dopo i quattro anni di minacce e attacchi che hanno caratterizzato il mandato di Trump, ma dai colloqui ‘indiretti’ di Vienna sul nucleare iraniano gli S ...