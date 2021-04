Cnr scopre nuovo materiale teorizzato mezzo secolo fa

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Osservato sperimentalmente l’isolante eccitonico, é uno stato quantistico della materia. A lungo inseguito dai fisici, ora lo studio su Pnas. Sembra ora a portata di esperimento l’isolante eccitonico, uno stato quantistico della materiafa ed a lungo inseguito dai fisici. Ricercatori dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Modena hanno previsto la possibilità di “osservarlo sperimentalmente” e “in modo inequivocabile” nel solfuro di molibdeno a pressioni e temperature raggiungibili in laboratorio. Secondo gli scienziati italiani – il cui studio è stato condotto in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia ed è pubblicato sulla rivista Pnas – il risultato fornisce una strategia per realizzare questo elusivo stato della materia di possibile impatto per future ...