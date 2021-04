Cna Roma | contributi per turismo e ristorazione | no a violenza

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021)– “Vista la difficile situazione che stanno vivendo ormai da mesi, la CNA dichiede che i problemi dellae della filiera delvengano presi in seria considerazione e per questo chiediamo a chiare lettere i seguenti interventi: che ia fondo perduto vengano innalzati per non umiliare gli imprenditori e consentire loro una vita decorosa.” “Non si possono dare alle imprese 5/6mila euro a fronte di mancati incassi per 200mila euro; che tutte le scadenze fiscali che gravano su questa tipologia di imprese, siano esse di livello comunale, regionale o nazionale, vengano sospese e procrastinate di almeno sei mesi, con un sistema di rateazione valido a partire dal quel momento; che le rate dei mutui e dei prestiti vengano ‘congelate’ per almeno 12 mesi; che ci sia una ...