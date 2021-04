Cliff Bleszinski, creatore di Gears of War, al lavoro su un nuovo progetto 'senza motoseghe' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cliff Bleszinski, veterano di giochi come Gears of War, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto e secondo quanto riferito - poco in verità - potrebbe essere un gioco. "E, sì, per la cronaca, sto lavorando a qualcosa di nuovo, e dovreste sapere che ogni dannato giorno è angosciante non parlarne", ha detto attraverso Twitter. Bleszinski non ha approfondito ulteriormente i dettagli sul nuovo progetto, ma ha confermato sempre in una risposta su Twitter che 'non si tratta di motoseghe', un chiaro riferimento all'arma presente in Gears of War. Sempre su Twitter, Bleszinski ha detto di aver avuto un incontro via Zoom con il consulente dell'industria dei giochi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021), veterano di giochi comeof War, ha annunciato di essere alsu une secondo quanto riferito - poco in verità - potrebbe essere un gioco. "E, sì, per la cronaca, sto lavorando a qualcosa di, e dovreste sapere che ogni dannato giorno è angosciante non parlarne", ha detto attraverso Twitter.non ha approfondito ulteriormente i dettagli sul, ma ha confermato sempre in una risposta su Twitter che 'non si tratta di', un chiaro riferimento all'arma presente inof War. Sempre su Twitter,ha detto di aver avuto un incontro via Zoom con il consulente dell'industria dei giochi ...

