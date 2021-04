Città Alta, si cercano under 35 per abitare gli spazi dell’ex carcere con progetti artistici e culturali (Di mercoledì 7 aprile 2021) AAA cercansi giovani creativi e artisti under 35 che vogliano dar vita al nuovo “Creative Hub” cittadino di Città Alta. Sono aperte le adesioni per abitare gli spazi dell’ex carcere di Sant’Agata (ExSA) con progetti artistici e culturali. La call, intitolata “Fatti internare”, intende promuovere un processo di costruzione di un Creative Hub inteso come spazio di sperimentazione e contaminazione artistica, innovazione sociale, scambio di competenze, imprenditorialità giovanile e rigenerazione comunitaria in chiave creativa. Da oggi fino al 18 aprile, singoli, gruppi informali, enti del terzo settore che operano e progettano in ambito culturale, artistico e creativo – rigorosamente under ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) AAA cercansi giovani creativi e artisti35 che vogliano dar vita al nuovo “Creative Hub” cittadino di. Sono aperte le adesioni perglidi Sant’Agata (ExSA) con. La call, intitolata “Fatti internare”, intende promuovere un processo di costruzione di un Creative Hub inteso comeo di sperimentazione e contaminazione artistica, innovazione sociale, scambio di competenze, imprenditorialità giovanile e rigenerazione comunitaria in chiave creativa. Da oggi fino al 18 aprile, singoli, gruppi informali, enti del terzo settore che operano e progettano in ambito culturale, artistico e creativo – rigorosamente...

