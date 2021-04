Ciclismo su pista, Marco Villa: “Alle Olimpiadi di Tokyo vogliamo salire sul podio in tre discipline” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Settimane fondamentali per arrivare al top della condizione nell’appuntamento più importante del quadriennio. La Nazionale italiana al maschile di Ciclismo su pista è costantemente presente nel Velodromo di Montichiari per lavorare in vista dei Giochi Olimpici, sotto gli ordini del commissario tecnico Marco Villa. Le parole del classe 1952 bronzo nell’americana a Sidney 2000 riportate dalla FederCiclismo: “Facciamo un Allenamento a settimana di un giorno, ma quando c’è il gruppo al completo (o quasi) possono esserci dei richiami anche di tre/quattro giorni. La tipologia di Allenamento avviene sulla partenza da fermo, sulla forza e sulla frequenza. A fine dei tre giorni di raduno c’è anche un lavoro sulla resistenza. In questo periodo siamo concentrati sulla partenza da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Settimane fondamentali per arrivare al top della condizione nell’appuntamento più importante del quadriennio. La Nazionale italiana al maschile disuè costantemente presente nel Velodromo di Montichiari per lavorare in vista dei Giochi Olimpici, sotto gli ordini del commissario tecnico. Le parole del classe 1952 bronzo nell’americana a Sidney 2000 riportate dalla Feder: “Facciamo unnamento a settimana di un giorno, ma quando c’è il gruppo al completo (o quasi) possono esserci dei richiami anche di tre/quattro giorni. La tipologia dinamento avviene sulla partenza da fermo, sulla forza e sulla frequenza. A fine dei tre giorni di raduno c’è anche un lavoro sulla resistenza. In questo periodo siamo concentrati sulla partenza da ...

