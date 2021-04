Ciclismo, caso Bouhanni: l’UCI condanna fermamente gli attacchi razzisti rivolti al corridore francese (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) si scaglia duramente contro coloro che hanno rivolto degli attacchi razzisti nei confronti di Nacer Bouhanni, a seguito della squalifica del francese per comportamenti pericolosi in occasione della volata finale alla Cholet-Pays de la Loire. In questa occasione il portacolori dell’Arkéa Samsic si era reso protagonista di una condotta di gara spericolata ai danni del collega britannico Jake Stewart (Groupama-FDJ), stretto contro le transenne durante lo sprint finale della corsa transalpina. A questo gesto ha fatto seguito la squalifica dello stesso Bouhanni da parte del Collegio dei Commissari UCI, deferendo l’accaduto alla Commissione Disciplinare, e chiedendo l’imposizione di sanzioni adeguate alla gravità di tale azione. Successivamente, come detto in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) si scaglia duramente contro coloro che hanno rivolto deglinei confronti di Nacer, a seguito della squalifica delper comportamenti pericolosi in occasione della volata finale alla Cholet-Pays de la Loire. In questa occasione il portacolori dell’Arkéa Samsic si era reso protagonista di una condotta di gara spericolata ai danni del collega britannico Jake Stewart (Groupama-FDJ), stretto contro le transenne durante lo sprint finale della corsa transalpina. A questo gesto ha fatto seguito la squalifica dello stessoda parte del Collegio dei Commissari UCI, deferendo l’accaduto alla Commissione Disciplinare, e chiedendo l’imposizione di sanzioni adeguate alla gravità di tale azione. Successivamente, come detto in ...

Advertising

Eu_Sou_O_Hacker : RT @Gazzetta_it: Caso #Bouhanni, #Stewart lo difende: “Qui non c’è posto per i razzisti” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Caso #Bouhanni, #Stewart lo difende: “Qui non c’è posto per i razzisti” - Gazzetta_it : Caso #Bouhanni, #Stewart lo difende: “Qui non c’è posto per i razzisti” - Marco0313776168 : Scusate per caso esistono nel ciclismo forme di prestito (un po' come nel calcio)? Per esempio per permettere ad un… - MarcoMorresi1 : #eurosportciclismo il ciclismo è l’unico sport che se viene beccato uno allora tutti generalizzano mentre negli alt… -