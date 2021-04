Ciarambino | “Immunizziamo i fragili | se vogliamo far ripartire l’economia in Campania”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Se laè ancora in zona rossa è perché gli ospedali sono tornati a essere saturi di pazienti malati di Covid. E la ragione è che la campagna vaccinale messa in campo nella nostra regione si è rivelata totalmente fallimentare, in quanto è ancora bassissima la percentuale di pazientiimmunizzati. E sono i più deboli, i disabili o affetti da gravi patologie, coloro che necessitano di cure ospedaliere e che rappresentano il 90% dei deceduti. La tutela deideve essere una priorità, eppure inci si concentra a vaccinare ragazzi giovani e in salute, purché residenti nelle isole del Golfo, piuttosto che fare vaccinazioni a tappeto a persone. È solo salvando i più deboli che faremo respirare i nostri ospedali e consentiremo di riaprire ogni ...