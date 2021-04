Chiude il dormitorio aperto nei pressi del parco Pinocchio | giovane in strada minaccia il suicidio

(Di giovedì 8 aprile 2021) di Erika Noschese Una famiglia per, dopo aver perso la casa a causa dell’incendio, uncheile ilchiuso. Ieri mattina, alle 6.50 la struttura di emergenza aperta neideldi Salerno ha ufficialmente chiuso le porte ai senza fissa dimora. Nei giorni scorsi, dall’amministrazione comunale era giunta una proroga di pochi giorni, scaduta ieri. A denunciare quanto sta accadendo Sonia Senatore, responsabile dello sportello d’Ascolto Cad che hato di essere pronta a scioperare, insieme a tutte le associazioni di volontariato. Di fatti, per i giorni di freddo eccezionale, il Comune di Salerno e l’arcidiocesi di Salerno hanno allestito undi ...

Advertising

VoceDiStrada : Salerno. Chiude dormitorio teatro Ghirelli: 'Noi finiti in strada al freddo' - salernotoday : Chiude il dormitorio del teatro Ghirelli: giovane minaccia il suicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude dormitorio

Voce di Strada

ilvicino al teatro Ghirelli, giovane in strada minaccia il suicidio. La struttura, ieri mattina, alle 6.50 - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - ha chiuso le porte ...ildel teatro Ghirelli, giovane in strada minaccia il suicidio. La struttura, ieri mattina, alle 6.50 - come titola il 'Quotidiano del Sud' - ha chiuso le porte definitivamente. A ...Il Vaticano sarebbe pronto a clonare re Davide per creare il Messia: un complotto di cui è convinto il gruppo Regavim. Ecco tutti i dettagli ...La nota di Paola De Dominicis Capogruppo Pd: Paola De Dominicis: “Chiudere questa deludente esperienza amministrativa e impegnarsi su un progetto condiviso di reale sviluppo del territorio” GUIDONIA – ...