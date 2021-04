«Chiamatemi direttore»: il Primato in edicola con la Venezi che le canta alle femministe (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Ultimamente il femminismo militante non se la sta passando tanto bene. Succede, quando un’ideologia si fa religione. Ai fedeli, infatti, è richiesta la più rigorosa aderenza alle credenze e alle pratiche del culto. Pratiche che Laura Boldrini, però, ha bellamente calpestato, maltrattando e sottopagando le sue ex collaboratici. Una brutta botta per colei che si era autopromossa a paladina delle donne. E pensare che è stata esattamente una donna, Selvaggia Lucarelli, a gettare nell’abisso l’ex presidente della Camera. Prima che scoppiasse lo scandalo, sia la Boldrini che la Lucarelli, inflessibili officianti della confessione rosa, si erano peraltro scagliate contro Beatrice Venezi. Il motivo? La giovane musicista aveva avuto l’ardire di rivendicare il genere della sua professione: «Niente direttrice, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Ultimamente il femminismo militante non se la sta passando tanto bene. Succede, quando un’ideologia si fa religione. Ai fedeli, infatti, è richiesta la più rigorosa aderenzacredenze epratiche del culto. Pratiche che Laura Boldrini, però, ha bellamente calpestato, maltrattando e sottopagando le sue ex collaboratici. Una brutta botta per colei che si era autopromossa a paladina delle donne. E pensare che è stata esattamente una donna, Selvaggia Lucarelli, a gettare nell’abisso l’ex presidente della Camera. Prima che scoppiasse lo scandalo, sia la Boldrini che la Lucarelli, inflessibili officianti della confessione rosa, si erano peraltro scagliate contro Beatrice. Il motivo? La giovane musicista aveva avuto l’ardire di rivendicare il genere della sua professione: «Niente direttrice, ...

