Chi sono i figli di Mara Venier, Elisabetta e Paolo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi sono i due figli della nota conduttrice televisiva Mara Venier. La prima, nata dalla relazione con il modello ed aspirante attore Federico Ferracini, il secondo, nato nel 1973 da una relazione anche queste finita male con l’attore Pier Paolo Capponi. I due figli, insieme all’attuale compagno Nicola Carraro rappresentano la vera famiglia della nota conduttrice tornata in Rai in occasione della nuova intervista con l’amico Giletti, al quale non ha potuto non citare gli amati figli. Con Elisabetta Ferracini, i rapporti sono stati spesso caratterizzati da reciproci errori, poi seguiti da inevitabili riconciliazioni confermate in una intervista di qualche anno fa. A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)Ferracini eCapponii duedella nota conduttrice televisiva. La prima, nata dalla relazione con il modello ed aspirante attore Federico Ferracini, il secondo, nato nel 1973 da una relazione anche queste finita male con l’attore PierCapponi. I due, insieme all’attuale compagno Nicola Carraro rappresentano la vera famiglia della nota conduttrice tornata in Rai in occasione della nuova intervista con l’amico Giletti, al quale non ha potuto non citare gli amati. ConFerracini, i rapportistati spesso caratterizzati da reciproci errori, poi seguiti da inevitabili riconciliazioni confermate in una intervista di qualche anno fa. A ...

