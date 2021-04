Chi l’ha visto? Pietro Pulizzi, il papà di Denise racconta: “Denise il mio primo pensiero” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si spengono le speranze sul ritrovamento di Denise Pipitone, la piccola di 4 ani scomparsa da Mazara del Vallo 17 anni fa. Nella serata di mercoledì è arrivata la conferma su Olesya Rostova, la giovane donna che si era rivolta ad una tv russa per ritrovare la sua famiglia. Come Denise, anche Olesya era stata rapita da bambina e da diverso tempo sta cercando la sua famiglia. Dopo diverse indiscrezioni e un tira e molla con l’emittente russa, è arrivata la conferma. A Chi l’ha visto? Ha parlato il papà della piccola Denise, Piero Pulizzi. “La si sogna come ancora la conoscevi, come una bambina”, ha commentato il papà di Denise parlando della figlia che non vede ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si spengono le speranze sul ritrovamento diPipitone, la piccola di 4 ani scomparsa da Mazara del Vallo 17 anni fa. Nella serata di mercoledì è arrivata la conferma su Olesya Rostova, la giovane donna che si era rivolta ad una tv russa per ritrovare la sua famiglia. Come, anche Olesya era stata rapita da bambina e da diverso tempo sta cercando la sua famiglia. Dopo diverse indiscrezioni e un tira e molla con l’emittente russa, è arrivata la conferma. A Chi? Ha parlato ildella piccola, Piero. “La si sogna come ancora la conoscevi, come una bambina”, ha commentato ildiparlando della figlia che non vede ...

