“Chi l’ha visto ?”, Federica Sciarelli, anche se nella bufera, stasera … (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua il mistero sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la bambina scomparsa ormai da oltre 17 anni da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La sua mamma, Piera Maggio, non si è mai arresa e per tutti questi lunghi anni ha sempre cercato la sua bambina, che oggi avrebbe circa 21 anni. Le sue speranze sono aumentate pochi giorni fa, quando è arrivata al programma Chi l’ha visto una segnalazione molto importante ed interessante. Caso Denise Pipitone, la segnalazione sulla giovane russa Una ragazza dalla Russia, apparentemente molto somigliante a Piera Maggio ed al papà Pulizzi, avrebbe raccontato una storia molto simile alla piccola Denise e sarebbe alla ricerca disperata della sua famiglia. L’appello della giovane, andato in onda sul primo canale russo, sarebbe stato visto da una donna russa, residente nel nostro ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua il mistero sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la bambina scomparsa ormai da oltre 17 anni da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La sua mamma, Piera Maggio, non si è mai arresa e per tutti questi lunghi anni ha sempre cercato la sua bambina, che oggi avrebbe circa 21 anni. Le sue speranze sono aumentate pochi giorni fa, quando è arrivata al programma Chiuna segnalazione molto importante ed interessante. Caso Denise Pipitone, la segnalazione sulla giovane russa Una ragazza dalla Russia, apparentemente molto somigliante a Piera Maggio ed al papà Pulizzi, avrebbe raccontato una storia molto simile alla piccola Denise e sarebbe alla ricerca disperata della sua famiglia. L’appello della giovane, andato in onda sul primo canale russo, sarebbe statoda una donna russa, residente nel nostro ...

