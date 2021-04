Chi è Manuela Ferrera, nuova naufraga che sbarcherà all’Isola dei famosi 2021? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ecco chi è Manuela Ferrera, ex meteorina e nuova concorrente dell’Isola dei famosi 2021 Nuove indiscrezioni sull’Isola dei famosi 2021: sbarcheranno due naufraghe in Honduras, tra cui EManuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Ad annunciarlo, è stato il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti su Instagram. Nata a Brescia il 5 maggio 1984, Manuela Ferrera è un’ex meteorina del TG4 e ha preso parte ad un calendario per la rivista For Men nel 2019. Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, ha studiato biologia e ha preso il titolo di analista biologa. Oltre alla passione per lo spettacolo, coltiva quella della moda, dell’avventura e del calcio. Ferrera, infatti, è ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ecco chi è, ex meteorina econcorrente dell’Isola deiNuove indiscrezioni sull’Isola dei: sbarcheranno due naufraghe in Honduras, tra cui ETittocchia e. Ad annunciarlo, è stato il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti su Instagram. Nata a Brescia il 5 maggio 1984,è un’ex meteorina del TG4 e ha preso parte ad un calendario per la rivista For Men nel 2019. Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, ha studiato biologia e ha preso il titolo di analista biologa. Oltre alla passione per lo spettacolo, coltiva quella della moda, dell’avventura e del calcio., infatti, è ...

Advertising

Paris84510357 : @manuela_rizz @Monica130999 È stato lui a rispondere, Can ha una certa sensibilità a capire a chi deve rispondere.. - manuela_rizz : @Monica130999 Però bisogna mettere in conto anche il fatto che non si sa chi risponde dopo la sua ammissione che no… - manuela_rizz : @ItCandem Per me non legge.....chi ha scritto voleva dire: state zitte e tutto sotto controllo......io ho questa impressione....mi sbaglierò - mlmairro : RT @fuoridalcorotv: Ecco chi è l'abusiva che occupa la casa della signora Manuela a Treviso #Fuoridalcoro - Paroladeltifoso : Moment Wags – Ecco chi è Manuela Meleleo -