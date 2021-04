Chi è Manuela Ferrera: Biografia, Età, Instagram, Ex Higuain e Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Manuela Ferara è una ex meteorina del TG4, modella e showgirl che ha partecipato anche a un calendario per la rivista “For Men”. La ragazza è stata uno dei presunti flirt di Cristiano Ronaldo prima che si fidanzasse con Georgina Rodriguez. Ha avuto una relazione con Gonzalo Higuain che ha fatto molto scalpore per alcune sue dichiarazioni. Chi è Manuela Ferrera? Nome: Manuela Ferrara Età: 36 anni Data di nascita: 5 maggio 1984 Luogo di nascita: Brescia Segno Zodiacale: Toro Altezza: 175 cm Peso: 60 kg Tatuaggi: nessuno visibile Profilo Instagram: @Manuelaferraraofficial Seguici sul nostro profilo Instagam Ufficiale: @chiecosa.it Biografia Manuela Ferrara nasce sotto il segno del Toro a ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 7 aprile 2021)Ferara è una ex meteorina del TG4, modella e showgirl che ha partecipato anche a un calendario per la rivista “For Men”. La ragazza è stata uno dei presunti flirt diprima che si fidanzasse con Georgina Rodriguez. Ha avuto una relazione con Gonzaloche ha fatto molto scalpore per alcune sue dichiarazioni. Chi è? Nome:Ferrara Età: 36 anni Data di nascita: 5 maggio 1984 Luogo di nascita: Brescia Segno Zodiacale: Toro Altezza: 175 cm Peso: 60 kg Tatuaggi: nessuno visibile Profilo: @ferraraofficial Seguici sul nostro profilo Instagam Ufficiale: @chiecosa.itFerrara nasce sotto il segno del Toro a ...

i8img : RT @fuoridalcorotv: Ecco chi è l'abusiva che occupa la casa della signora Manuela a Treviso #Fuoridalcoro - katiadiluna16 : #manuelaferrera è una delle prossime naufraghe che sbarcherà a #isoladeifamosi2021 siete pronti? #isola #tzisola… - Paris84510357 : @manuela_rizz @Monica130999 È stato lui a rispondere, Can ha una certa sensibilità a capire a chi deve rispondere.. - manuela_rizz : @Monica130999 Però bisogna mettere in conto anche il fatto che non si sa chi risponde dopo la sua ammissione che no… - manuela_rizz : @ItCandem Per me non legge.....chi ha scritto voleva dire: state zitte e tutto sotto controllo......io ho questa impressione....mi sbaglierò -